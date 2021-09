Stiri pe aceeasi tema

- Opt din zece angajati romani iau in calcul sa munceasca si dupa iesirea la pensie – sondaj Opt din zece angajati romani iau in calcul sa munceasca si dupa iesirea la pensie. De asemenea, cei mai multi dintre angajati iau in calcul sa isi schimbe locul de munca, pentru a avea venituri mai mari. Opt din…

- Romanii au cea mai puțina incredere in Parlament, Guvern și partide, potrivit unui sondaj CURS realizat in perioada 12-20 august 2021. La polul opus, pompierii inspira cea mai mare incredere. Cata incredere aveți in urmatoarele instituții? Pompieri - 66%Armata - 61%Biserica - 61%Primarie…

- Numai 12% dintre romani sunt de parere ca ar trebui acordate mai multe drepturi pentru comunitatea LGBTQ, in vreme ce 62% dintre romani sunt de parere ca trebuie intarit prin lege rolul familiei tradiționale, se indica intr-un sondaj Avangarde realizat pentru G4Media.ro. Un sondaj care vizeaza parerea…

- Peste jumatate de milion de romani au un loc de munca de la care castiga lunar mai bine de 1.000 de euro. Cei mai multi dintre ei sunt bugetari sau lucreaza in domenii particulare, in IT sau la banca, arata datele cuprinse intr-un raport al Institutului National de Statistica (INS). Mai exact, 540.000…

- Asigurarile de viața cu componenta investiționala raman necunoscute marii majoritați a romanilor, in ciuda combinarii a doua beneficii majore, cum este protecția financiara pentru familie, in cazul unui eveniment nefericit și caștigul prin programele...

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunta ca 10.000 de persoane se vaccineaza, in medie, in aceasta perioada, cu prima doza, adresabilitatea fiind in scadere. Gheorghita afirma ca este doar o situatie temporara, asteptandu-se la cresterea numarului de persoane care…

- Premierul Florin Cițu s-a deplasat, joi, 17 iunie, la Alba Iulia, unde a purtat diverse discuții pe teme politice cu colegii filialei locale. O rasturnare de situație se pare ca a ajut loc in PNL Alba, liderul organizației, Mircea Hava, declarand ca nu il susține pe Ludovic Orban la șefia organizației…

- Recurgerea la masuri alternative detentiei este tot mai raspandita in Europa, releva un studiu publicat marti de Consiliul Europei ce confirma o "tendinta de dezvoltare de masuri in regim deschis", transmite AFP. "Numarul persoanelor care fac obiectul unor sanctiuni si masuri in regim deschis,…