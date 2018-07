Stiri pe aceeasi tema

- 80% dintre romani vor o organizație puternica și independența in societatea civila care sa reuneasca mediul academic, sindical, patronal in relația cu Președintele, Parlamemtul, Guvernul, arata un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS, in perioada 23 iunie - 1 iulie…

- Presedintele spune ca intoleranta, antisemitismul, xenofobia si ura s-au aflat in spatele masacrului din iunie 1941, iar generatia noastra are o dubla misiune: de a cinsti cum se cuvine memoria victimelor Pogromului din Iasi si de a se angaja activ in lupta pentru combaterea oricaror atitudini extremiste…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Suceava, ca sustine protestele de strada si ca a indemnat membri si simpatizantii partidului sa participe la acestea. ''Cu siguranta. Am indemnat membri de partid, simpatizantii PNL, sa fie prezenti la toate manifestatiile…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) și Romania TV lanseaza coproducția Romania Unita, o emisiune dedicata parinților spirituali ai poporului roman, dar și nevoii de unitate a romanilor astazi.In anul celor 100 de aniversari de la Marea Unire, organizațiile și personalitațile…

- Liviu Dragnea a declarat luni ca Papa Francisc a acceptat sa viziteze Romania in 2019, la invitatia premierului Dancila, iar tot scandalul izbucnit a fost creat de presedintele Klaus Iohannis. Surse diplomatice au confirmat pentru „Adevarul“ ca sunt sanse foarte mari ca Papa sa viziteze anul viitor…

- Dragnea a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca acest tip de actiune al sefului statului „poate sa reprezinte un atac la siguranta nationala”. „Eu nu l-am vazut vreodata pe presedintele Romaniei sa faca apel la calm. Presedintele a incitat si la proteste in permanenta, a fost si…

- Liviu Dragnea si Vasilica Dancila participa vineri la un dineu oferit de o delegatie chineza, la vila Lac 2, potrivit Mediafax. Prezenta celor doi lideri PSD la acest eveniment vine pe fondul unor tensiuni cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a cerut, vineri, demisia premierului…