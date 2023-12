Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru cadourile de Sarbatori nu va depasi in acest an 500 lei pentru majoritatea romanilor (57%), in timp ce 28% ar vrea sa aloce 500-1000 lei, arata un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom, citat de ZF.Procentul celor care vor sa cheltuiasca mai mult de…

- Cel mai mare impact asupra cheltuielilor de Craciun l-a avut, pentru circa 50% dintre romani, creșterea prețurilor la alimente. In același timp, peste 40% dintre romani strang bani din timp pentru cheltuielile de Sarbatori iar pentru cei mai mulți, cheltuielile pentru cadouri nu depașesc 500 de lei,…

