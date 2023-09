Stiri pe aceeasi tema

- Doi din trei parinti apreciaza ca bugetul alocat pentru cumparaturile cu inceperea anului scolar va fi mai mare decat anul trecut, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank, in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro

- FOTO| Anul școlar 2023-2024: Zeci de copii din Sebeș au primit ghiozdane și rechizite, inainte de inceperea școlii Anul școlar 2023-2024: Zeci de copii din Sebeș au primit ghiozdane și rechizite, inainte de inceperea școlii Cu ocazia inceputului noului an școlar 2023-2024, Radu Cristian, Președintele…

- Mai bine de jumatate dintre romani vor CONCEDIEREA bugetarilor, NU majorarea taxelor, pentru a acoperi gaura din bugetul statului. SONDAJ Avangarde Mai bine de jumatate dintre romani vor CONCEDIEREA bugetarilor, NU majorarea taxelor, pentru a acoperi gaura din bugetul statului. SONDAJ Avangarde Conform…

- Peste jumatate dintre romani prefera cardul bancar in cumparaturile online Potrivit unui sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, peste 52% dintre romani au optat pentru utilizarea cardului bancar in timpul cumparaturilor online. De asemenea, peste 41% dintre respondenți…

- Peste 52% dintre romani au folosit cardul bancar pentru efectuarea unei plați la cumparaturi online iar peste 41% dintre respondenți folosesc constant cardul sau un cont bancar pentru plata facturilor lunare, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.…

- Aproximativ 39% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara iar dintre cei care o vor face, peste 73% iși vor petrece vacanța de vara in Romania, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Cand vine vorba despre bugetul…

- Aproximativ 39% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara. Dintre cei care o vor face, peste 73% iși vor petrece vacanța de vara in Romania. Datele rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Cand vine vorba despre bugetul…

- Aproximativ 39% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara iar dintre cei care o vor face, peste 73% iși vor petrece vacanța de vara in Romania, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.