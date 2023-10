Sondaj. Ce părere au românii despre conflictul dintre Israel și Hamas Romanii au pareri imparțite atunci cand vine vorba despre conflictul din Orientul Mijlociu. 38% dintre romani cred ca Israelul este indreptațit sa atace Gaza dupa atacul Hamas, in timp ce 36% cred ca nu, se arata intr-un sondaj realizat de Avangarde la comanda Digi24.ro. Potrivit surei citate, 41% cred ca Israelul are dreptate in acest conflict, 49% declara ca nu știu sau nu raspund și doar 10% spun ca Palestina are dreptate. 43% dintre cei intervievați cred ca problema va putea fi rezolvata prin negocierea unui compromis intre cele doua parți, in timp ce 18% spun ca printr-un acord negociat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

