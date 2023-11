Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este de acord sa puna capat in mod pașnic conflictului din Ucraina, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat Corporației media din China, relateaza RIA Novosti. Dupa cum a declarat liderul Federației Ruse, Moscova nu a fost niciodata impotriva unei astfel de evoluții…

- Marina Ovsianikova, jurnalista rusa care a criticat razboiul din Ucraina , se teme ca a fost otravita, dupa ce s-a imbolnavit brusc in aceasta saptamana. Ea ar fi cerut ajutor, dupa ce „s-a prabușit in fața casei sale din Paris”. Procurorii francezi au deschis o ancheta, transmite Politico și Digi24…

- Pentru aproape 38% dintre romani, cea mai mare temere in ceea ce priveste razboiul din Ucraina este cresterea preturilor, in timp ce 30% dintre romani se tem cel mai mult de "atacarea de catre Rusia a unor tari membre NATO", conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda agentiei de presa News.ro.La…

- "Decizia administratiei americane de a trimite munitie cu uraniu saracit Kievului este un semn clar de lipsa de umanitate", a criticat pe Telegram ambasada Moscovei, subliniind riscurile legate de "norii radioactivi in miscare" provocati de exploziile acestor arme, relateaza AFP, citat de Agerpres. Reactia…

- Rapoartele recente dezvaluie ca rachete din era sovietica, retrase inițial de Ucraina, sunt folosite acum impotriva Rusiei. Ministerul britanic al Apararii furnizeaza informații in acest sens, menționand rachetele SA-5 Gammon, cu dimensiuni de 7,5 tone și 11 metri lungime, care faceau parte din arsenalul…

- Exporturile rusești catre China au scazut in luna iulie, pentru prima data dupa ce au crescut constant in lunile care au urmat invazia Moscovei in Ucraina la 24 februarie 2022, a relatat marți, 8 august, agenția Reuters , citata de The Moscow Times . Importurile Chinei din iulie 2023 din Rusia au scazut…

- Presedintele rus Vladimir Putin spera ca ”mostenirea” academicienei Helene Carrere d'Encausse, o mare specialista franceza in Rusia, care a murit sambata, sa ajute la o imbunatatire a relatiilor Moscovei cu Parisul, pe fondul Razboiului din Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Sunt sigur ca…