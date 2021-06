Sondaj: 67% dintre angajaţii părinţi au observat stări de frustrare şi anxietate la copii din cauza pandemiei Aproximativ 67% dintre angajatii parinti au observat stari de frustrare si anxietate la copii in ultimul an din cauza pandemiei, conform unui sondaj realizat de platforma Undelucram.ro, in perioada 1-7 iunie, la care au raspuns 1.047 de angajati parinti. De asemenea, pentru foarte multi dintre copii, joaca pe telefoane/tablete si privitul la televizor au fost principalele moduri de a-si ocupa timpul liber, 42% dintre copii petrecand intre 2 si 5 ore zilnic in fata ecranelor, in afara orelor de scoala. Copiii angajatilor care au raspuns la sondaj au varstele de: 0-5 ani (31,4%), 6-10 ani (38,6%),… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

