Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a venit cu lamuriri in ceea ce privește masura șomajului tehnic, intr-un interviu exclusiv pentru Observator TV, principalul jurnal de știri al Antenei 1. Reprezentanții Guvernului au anunțat, joi dimineața, mai multe masuri economice cu un impact de 30 de miliarde de lei, pentru susținerea angajatorilor și angajaților aflați in dificultate din cauza starii de urgența și a epidemiei de coronavirus. Masura șomajului tehnic, cea mai importanta luata pana acum, este considerata, in principiu, una buna, iar Violeta Alexandru a venit cu precizari importante in acest…