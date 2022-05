Șomaj tehnic pentru angajații firmelor afectate de războiul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei și Belarusului Modelul tipizat al documentelor necesare angajatorilor pentru plata indemnizatiei de somaj tehnic reglementat de Ordonanța de Urgența nr.36/2022 privind stabilirea unor masuri de protecție sociala a salariaților in contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului a fost aprobat prin ordinul Ministrului muncii si solidaritatii sociale […] Articolul Șomaj tehnic pentru angajații firmelor afectate de razboiul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei și Belarusului apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

