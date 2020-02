Soluție EXTREMĂ pentru deținuții bolnavi din Elveția: Autoritățile ar putea aproba sinuciderea asistată Detinutii bolnavi din Elvetia ar trebui sa poata avea acces la sinucidere asistata, considera autoritatile responsabile cu sistemul penitenciar, care urmeaza sa defineasca modalitatile si conditiile acestei asistente, transmite AFP joi, potrivit AGERPRES. Luarea de pozitie survine in urma cazului unui criminal condamnat la inchisoare pe viata, care si-a exprimat in 2018 dorinta de a recurge la sinucidere asistata. Citește și: Se cutremura Europa! Laura Codruța Kovesi iși intra in paine: ‘Frauda, corupția, spalarea de bani și frauda transfrontaliera in materie de TVA’ Cererea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

