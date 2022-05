Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat miercuri la 5,57%, de la 5,53% marți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Romanii cu credite in lei, care au de platit rate la banci, urmaresc indeaproape veștile de la BNR. Iar acestea sunt dintre cele mai proaste, pentru ca indicele ROBOR la 3 luni a facut un nou salt. Din informațiile anunțate de Banca Naționala a Romaniei, in 5 mai, rezulta ca indicele ROBOR la 3 luni…

- Cel mai ridicat nivel de pana in prezent s-a inregistrat in data de 2 aprilie 2013, cand acesta s-a situat la 5,17% pe an, relateaza Agerpres.La inceputul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Tot mai mulți analiști susțin tare și raspicat ca bancile sunt ținute in brațe de statul roman intr-un mod exagerat. Nu era suficient ca avem cele mai mari dobanzi din spațiul UE, acum clienții sunt surprinși neplacut la fiecare trei luni ca platesc rate uriașe la creditele imobiliare din cauza creșterii…

- Vești proaste pentru romanii cu rate: Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 4,88% Vești proaste pentru romanii cu rate: Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 4,88% In cursul zilei de joi, indicele ROBOR la 3 luni, dupa care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat la…

- BNR ar putea sa majoreze pana pe 10 mai din nou dobanda cheie, iar indicele ROBOR va ajunge la 6% pana la sfarșitul acestei veri.Un roman cu un credit de 250.000 de lei, pe 30 de ani, platește acum o rata de 1.885 de lei, adica cu 500 de lei mai mult decat anul trecut, cand indicele ROBOR era de…

- ROBOR a atins cea mai ridicata valoare din ultimii 8 ani. Cine sunt romanii care vor plati mai mult de la 1 aprilie Ratele la banci ale romanilor cresc din ce in ce mai mult, iar de vineri va avea loc o noua creștere. Dobanzile și ratele vor fi din ce in ce mai mari, iar potrivit analiștilor, acestea…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut miercuri la 4,33%, fata de 4,31% cat atinsese marti. ROBOR a ajuns deja la cel mai mare nivel din ultimii noua ani. De la inceputul lunii martie, indicele s-a majorat cu peste 11%, iar de la inceputul…