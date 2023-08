Soluția lui Marcel Ciolacu pentru a scăpa de 'cărătorii de mapă' și 'plimbătorii de hârtii'/ Document Guvernul a lansat in transparența decizionala Ordonanța de Urgența prin care se urmarește reducerea cheltuielilor statului. CONSULTAȚI AICI TOT OUG Una dintre cele mai dure masuri este cea legata de eliminarea din sistem a ”caratorilor de mapa”, așa cum i-a denumit prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. Numarul consilierilor din agenții, companii de stat sau direcții se vor reduce cu 50%. Cum vor fi eliminați: Cum vor fi eliminați: Art. XXV (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonanțe de urgența numarul efectiv al consilierilor din cabinetele președinților consiliilor de administrație,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

