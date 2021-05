Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a multumit presedintelui american Joe Biden pentru rolul sau in reusita initiativei egiptene de mediere a unui incetari a focului in recenta escaladarea a violentelor dintre israelieni si palestinieni, intr-o postare publicata pe Twitter la inceputul zilei…

- Un numar de 232 de palestineni, printre care combatanti Hamas, si 12 israelieni si-au pierdut viata de la inceputul actualului conflict din Fasia Gaza si sudul Israelului, pe 10 mai, perioada in care miscarile palestiniene Hamas si Jihadul Islamic au lansat peste 4.000 de rachete catre teritoriul israelian,…

- ​Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat pe omologul sau american, Joe Biden, ca are mâinile patate de sânge din cauza sustinerii atacurilor aeriene ale Israelului în Fâsia Gaza, relateaza AFP și Barrons, potrivit News.ro. „Scrieti istoria cu mâinile…

- Presedintele american Joe Biden i-a telefonat luni dupa-amiaza premierului israelian Benjamin Netanyahu si si-a exprimat sprijinul pentru un armistitiu, in conditiile in care luptele dintre Israel si Hamas au intrat in a doua saptamana, relateaza Reuters preluat de agerpres. ”Presedintele…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si-a exprimat luni, in timpul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, "solidaritatea" cu Israelul, transmitand totodata dorinta sa ca ostilitatile "sa inceteze cat mai repede posibil", informeaza AFP. "Cancelarul…

- Conform Agerpres , liderul de la Casa Alba si-a exprimat, de asemenea, ingrijorarea cu privire la "siguranta jurnalistilor" dupa ce o lovitura israeliana a distrus o cladire-turn cu 13 etaje din Gaza care adapostea mai multe media internationale, inclusiv sediul agentiei americane AP, potrivit unui…

- Organizația terorista Hamas și Jihadul islamic au lansat aproape 2.000 de rachete saptamana asta din Gaza asupra Israelului. Este pentru prima oara, in ultimii 7 ani, cand Ierusalimul a fost una dintre ținte.

- Statele Unite s-au opus organizarii, vineri, a unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la violentele izbucnite intre israelieni si palestinieni, au indicat surse diplomatice, relateaza AFP, preluata de Agerpres. SUA susțin astfel poziția Israelului, care refuza implicarea…