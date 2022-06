Solstițiul de Vară – datini şi superstiţii Marți, 21 iunie 2022, la ora 12:14 va avea loc in țara noastra Solstițiul de Vara care marcheaza inceputul verii astronomice, fiind cea mai lunga zi din an. La trecerea meridianului Soarele se ridica deasupra orizontului la unghiul maxim, iar intervalul diurn are durata extrema. Acum Soarele se va afla la cea mai mare inalțime, […] Articolul Solstițiul de Vara – datini si superstitii apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua mondiala a albinelor este marcata in fiecare an la 20 mai pentru a evidentia importanta albinelor pentru umanitate si pentru a atrage atentia asupra necesitatii protejarii acestora, dar si a altor polenizatoare. Data aleasa reprezinta ziua de nastere a lui Anton Jana (20 mai 1734 – 13 septembrie…

- Finalul anului 2022 le rezerva fanilor sportului cu balonul rotund un adevarat regal. Este vorba despre Campionatul Mondial de Fotbal, eveniment care se va desfașura, in premiera, pe parcursul a doua luni de iarna. Competiția va avea loc in Qatar și va incepe in noiembrie, finala urmand sa se dispute…

- Prin Harul lui Dumnezeu † Andrei Episcopul Covasnei si Harghitei Preacuviosului cin monahal, Preacucernicilor Parinti slujitori ai Sfintelor Altare, Stimatelor autoritati, Iubiti frati si surori intru Domnul, Hristos a Inviat – Toate s-au umplut de lumina! Eu…

- Incepand cu data de 03.04.2022 a intrat in vigoare Legea nr. 74/2022, potrivit careia perioada anterioara datei de 01.04.2001, in care salariații au desfașurat activitați dintre cele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea 263/2010, respectiv in locurile de munca incadrate conform legislației…

- Cele mai frumoase balcoane si spatii verzi din zonele rezidentiale din Sfantu Gheorghe vor fi premiate de autoritatile locale, in cadrul celei de-a treia editii a concursului „Sfantu Gheorghe inflorit”. Cetatenii care doresc sa participe la concurs trebuie sa trimita, pana pe 15 mai, pe adresa [email protected],…

- Asociația Județeana de Handbal Brașov, prin Comisia Județeana de Arbitri Brașov, in parteneriat cu ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe și Kineto Medical Care, organizeaza un curs pentru formarea arbitri de handbal. Pentru a atrage cat mai mulți tineri, lectorii cursului vor fi arbitri din lotul divizionar,…

- Sportiva romana e Incze Kriszta Tund a cucerit medalia de bronz la cat. 65 kg, vineri seara, la Campionatele Europene de lupte de la Budapesta, dupa ce a invins-o in finala mica pe bulgaroaica Sofia Hristova Gheorghieva. Joi, Incze a invins-o in primul tur pe Asli Tugcu (Turcia), iar in turul secund…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe reamintește locuitorilor ca termenul de plata a impozitelor și taxelor locale pentru primul semestru al anului este data de 31 martie, motiv pentru care Biroul de Incasare a Taxelor și Impozitelor din cadrul Direcției de Finanțe Publice Municipale are program prelungit…