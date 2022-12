Stiri pe aceeasi tema

- Desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstitiului de iarna. El este legat de miscarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecinta miscarii reale a Pamantului in jurul Soarelui. Momentul…

- Solstitiul de iarna are loc la 21 decembrie 2022, la ora 23 si 38 minute, potrivit site-ului www.astro-urseanu.ro. El este legat de miscarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecinta miscarii reale a Pamantului in jurul Soarelui.

- Solstițiul de iarna 2022 mai este cunoscut și drept solstițiul hibernal și corespunde cu cea mai scurta zi din an. In anumite țari și in funcție de calendarul folosit, solstițiul de iarna era considerat mijlocul iernii. In zilele noastre insa, este considerat inceputul iernii din punct de vedere astronomic.…

- In noaptea de sambata ( 29 octombrie) spre duminica (30 octombrie), Romania trece la ora de iarna. Astfel, ora 4 va deveni ora 3, așa incat duminica va fi cea mai lunga zi a anului, cu 25 de ore in loc de 24. Sistemul cu ora de vara/ ora de iarna a fost adoptat de țarile europene in secolul trecut,…