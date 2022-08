Solistul trupei The Motans s-a logodit! Denis Roabeș, solistul de la The Motans, s-a logodit! El a dezvaluit cum a cerut-o in casatorie pe aleasa lui. „A fost ceva spontan, ceva stupido-romantico-funny, in stilul meu… Dar a fost pe cat se poate de sincer și cu tot sufletul din ambele parți. Ma bucur foarte mult ca am facut acest pas important in viețile noastre”. Celebrul artist se casatorește și recunoște ca iubita lui, o tanara pe numele Bianca reprezinta o sursa de inspirație. „Bianca este o femeie extraordinara, pana și acum, dupa 5 ani, am impresia ca am fraierit-o. Nu ințeleg cu ce am reușit sa o cuceresc. (…) Bianca este o sursa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

