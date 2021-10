Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Potra, artistul timișorean binecunoscut in randul melomanilor din intreaga țara implineste astazi frumoasa varsta de 57 de ani, ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!”. Nascut in 3 octombrie 1964 la Salonta, Valentin s-a apucat mai serios de muzica in urma unui anunt postat de Cristian…

- Una dintre cele mai nonconformiste interprete de muzica populara de la noi este, cu siguranța, Sofia Vicoveanca, care joi, 23 septembrie, implinește 80 de ani. Click!: Pentru ca va iubim am zis sa va sunam printre primii sa va spunem „La Mulți Ani”. Sofia Vicoveanca: (Rade) Nu sunteți primul… telefoanele…

- Bunicuța muzicii ușoare romanești, Marina Voica implinește astazi 84 de ani. Refacuta dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala de complexitate pe cord, artista ce a lansat nepieritorul hit al toamnei ”Și afara ploua, ploua”, se bucura de o zi plina, pe care a rezervat-o prietenilor și raspunsurilor…

- Caștigatorul sezonului cu numarul noua al concursului Vocea Romaniei, Dragoș Moldovan, implinește astazi frumoasa varsta de 23 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! Artistul care și-a descoperit pasiunea pentru muzica la varsta de 7 ani cand și-a cumparat prima chitara și a devenit…

- Astazi este o zi speciala pentru Andra, asta deoarece cunoscuta cantareța iși sarbatorește ziua de naștere. Vedeta va petrece alaturi de familia sa, insa nu in Romania, ci in Roma, acolo unde a plecat in vacanța cu soțul și copiii ei.

- O tanara timisoreanca, multipla campioana la natatie, e pasionata de arte. Eleva a Liceului Teoretic ,,Bartok Bela” din Timișoara, Stan Lilla Aliz, un nume cunoscut in sportul timișorean... The post O tanara timisoreanca, multipla campioana la natatie, e pasionata de arte appeared first on Renasterea…

- Barack Obama, fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, implineste 60 de ani pe data de 4 august. Acesta va organiza o petrecere cu peste 400 de invitati, desi numarul de persoane care s-au infectat cu varianta Delta a coronavirusului este in continua crestere.