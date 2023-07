Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Solidaritatea Sanitara reactioneaza dupa aprobarea OUG privind salariile din sanatate, numind-o„Ordonanta amagirilor”, deoarece exista o diferenta foarte mare intre beneficiile anuntate public pentru angajatii din Sanatate si beneficiile reale, fiind de fapt o ”simulare” a unor creșteri salariale.…

- Ordonanța de urgența pe care guvernul a adoptat-o in ședința de ieri, 30 iunie nu satisface revendicarile angajaților din Sanatate. De altfel, forma in care guvernul a ințeles sa transpuna o parte dintre solicitarile Federației ”Solidaritatea Sanitara” nu se regasește in lista noastra de revendicari.…

- Ordonanta de Urgenta adoptata vineri de Guvern nu satisface revendicarile angajatilor din Sanatate si forma in care au fost transpuse solicitarile Federatiei „Solidaritatea Sanitara” nu se regaseste in lista de revendicari, informeaza organizatia sindicala, care anunta continuarea protestelor.

- Ordonanta de Urgenta adoptata vineri de Guvern nu satisface revendicarile angajatilor din Sanatate si forma in care au fost transpuse solicitarile Federatiei "Solidaritatea Sanitara" nu se regaseste in lista de revendicari, informeaza organizatia sindicala, care

- Ordonanta de Urgenta adoptata vineri de Guvern nu satisface revendicarile angajatilor din Sanatate si forma in care au fost transpuse solicitarile Federatiei „Solidaritatea Sanitara” nu se regaseste in lista de revendicari, informeaza organizatia sindicala, care anunta continuarea protestelor. „Ordonanta…

- Federatia Solidaritatea Sanitara a transmis sambata, 1 iulie, dupa ce Guvernul Ciolacu a aprobat OUG pentru creșterea salariilor angajaților din Sanatate, ca aceasta este „Ordonanta amagirilor”, susținand ca sunt diferențe intre ce s-a anunțat public și beneficiile reale și ca efectul majorarilor fie…

- Guvernul a aprobat, luni, ordonantele de urgenta privind cresterea salariilor din Educatie si, respectiv, acordarea de prime pentru cariera didactica si cariera profesionala, solicitate de catre reprezentantii cadrelor didactice, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca.Ordonanța de Urgența pentru…

- In condițiile in care sistemul public de sanatate inregistreaza la ora actuala un deficit de personal de peste 40.000 de angajați iar salariile reale ale angajaților din sanatate au scazut cu peste 30%, Guvernul intenționeaza sa adopte o Ordonanța de Urgența prin care ar bloca angajarile (inclusiv cele…