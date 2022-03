Doctorul dentist Bogdan Erașcu, pune la dispoziția refugiaților din Ucraina cele doua cabinete stomatologice din Șimișna și Ileanda. Orice caz stomatologic poate fi rezolvat chiar și in afara programului, printr-un simplu apel telefonic. Dr. Bogdan ERAȘCU: ”Este o drama umanitara. E greu sa-ți imaginezi, dar sa mai și traiești durerea prin care trec bieții oameni, ... Read more The post SOLIDARITATE – Un medic stomatolog din Salaj asigura tratamente gratuite pentru refugiații din Ucraina appeared first on Salaj News .