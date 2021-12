SOLID HOUSE si MOBEXPERT Constanta transforma viitoarea casa in camin, printr-un gift card de 12.000 de lei Te ai saturat sa probezi paturi si sa iti faci griji pentru bugetul familiei tale Vrei mobila de bucatarie demna de un chef bucatar Sau vrei sa transformi o camera in propriul birou Fie ca sunteti tineri la inceput de drum sau o familie bine inchegata, atunci cand se ia decizia de a achizitiona un apartament, mereu se calculeaza cu strictete si pretul pentru mobilier. Ce spuneti daca atunci cand va achizitionati un apartament nou primiti si un gift card de 12.000 de lei Pare ireal, nu Dar nu est ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Marcel Iacovici, inspector ecolog in cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii A.R.B.D.D. Tulcea. In Sectiunea Document puteti consulta declaratiile de avere si de interese ale inspectorului ecolog al ARBDD.…

- In ultima declaratie de avere, depusa pe 24.05. 2021, Cristina Lepar, a mentionat ca detine impreuna cu familia o cota parte dintr un teren agricol si dintr un apartament . Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.In editia de astazi,…

- Conform propriilor consemnari Rodica Carlan nu are interese. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe…

- Gabriela Monica Cacenu este consilier in ARBDD Tulcea Detine o casa, cu terenul aferent, cat si un apartament, cel din urma mostenit Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor…

- Ion Bucur este sef serviciu comisariat in cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ARBDD Are un apartament, o masina si mai multi bani in conturi Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul…

- Conform propriilor consemnari, Gabriela Bucur, sef serviciu Reglementare si Autorizare in cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, nu are interese. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul…

- In ultima declaratie de avere, depusa pe 24 aprilie 2009, ultima declaratie de avere disponibila, Luiza Anca Caruceru a mentionat ca detine impreuna cu familia un apartament. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice…