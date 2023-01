Stiri pe aceeasi tema

- Unor colindatori din județul Bacau le-a venit o idee ieșita in comun de a se masca la o parada. S-au costumat in soldați ruși și și-au pus simbolul “Z” pe mașini, apoi au defilat la o parada a mascaților . Doar ca simbolul Z este interzis, iar bacauanii au acum probleme cu legea. Politistii din cadrul…

- Copilașii de la Școala Gimnaziala Silivașu de Campie l-au primit pe Moșu’… adus de un echipaj de poliție și insoțit de…. Polițiștii Biroului Siguranța Școlara, de Prevenire și de la Postul de Poliție Silivașu de Campie, informeaza IPJ Bistrița-Nasaud. Din grija pentru cei mici, dar și pentru a face…

- Ținand cont de statutul Romaniei de membru NATO și UE, la parada militara de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, vor participa anul acesta in București și detașamente reprezentative ale armatelor unor state membre NATO și din Republica Moldova, potrivit unui proiect de Hotarare aflat marți pe agenda…

- Miting de protest la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale al Sindicatului Politistilor Europeni (EUROPOL) si Sindicatului National al Politistilor de Penitenciare (SNPP), care cer printre altele acordarea integrala a diferentelor salariale restante. Polițiștii atrag atenția ca daca pentru ei nu…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) se confrunta cu mii de demisii tinute la secret ale militarilor, care, in lipsa unei salarizari echitabile si a discriminarilor in ceea ce priveste pensia militara de stat, aleg sa paraseasca sistemul militar in contextul accentuarii pericolului razboiului de la…

- Mii de sindicalisti au protestat in fata Guvernului Romaniei Foto arhiva: Catalin Radu/ RRA RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Câteva mii de sindicaliști din mai multe domenii au ieșit astazi în strada la București, nemulțumiți de lipsa de decizie a guvernanților pe probleme majore…

- Polițiștii de penitenciare și polițiștii reprezentați de Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP), respectiv Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) se alatura protestelor organizate de Confederația Naționala Sindicala Cartel ALFA,…

