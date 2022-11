Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a fost transportat la spital din cauza unor probleme de sanatate, dupa sosirea sa la summitul G20 de la Bali. Acest lucru a fost raportat de Associated Press , care citeaza autoritațile indoneziene, potrivit eurointegration. Trei oficiali guvernamentali și medicali…

- In timp ce la televiziunile rusesti nu se spune mare lucru despre retragerea trupelor lui Vladimir Putin din Herson, care a marcat o „zi istorica" dupa cum a apreciat Volodimir Zelenski, prapagandistii comenteaza intens informatia pe canalele de Telegram, iar bloggerii rusii condamna decizia luata,…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov sprijina decizia Ministerului rus al Apararii și a comandantului din Ucraina de a retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson, spunand ca decizia a „salvat o mie de soldați care se aflau intr-o incercuire reala”, transmite CNN . „Dupa ce a cantarit toate argumentele…

- O serie de rachete de precizie cu raza lunga de acțiune aeriana și maritima au fost lansate marți asupra instalațiilor militare de comanda și control și a sistemului energetic al Ucrainei, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, citat de Interfax.ru.„Astazi…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev ameninta ca "primul episod s-a jucat" si ca "vor fi si altele", in urma bombardamentelor rusesti ale Ucrainei, luni, inclusiv la Kiev, relateaza AFP. Medvedev indeamna, in acest mesaj postat pe Telegram, la "distrugerea completa a regimului politic din Ucraina",…

- Un oficial parlamentar rus de rang inalt, Andrei Kartapolov, un fost comandant militar, indeamna miercuri armata rusa "sa nu mai minta" cu privire la infrangerile pe care le sufera in Ucraina, in timp ce trupele ruse se retrag pe mai multe fronturi, relateaza AFP. "Oamenii stiu. Poporul nostru nu e…

- In imagini se vede cum mai mulți barbați se iau la bataie in timp ce țipa unii la alții. Mai mult, conform celui care a publicat imaginile, soldații erau sub influența alcoolului. In Russia\"s Yuzhno-Kurilsk, drunken mobilised would-be soldiers are already fighting each other. Morale through the roof.…

- Președintele rus Vladimir Putin se bazeaza din ce in ce mai mult pe „voluntari” in razboiul din Ucraina și face acest lucru ocolind comandamentul militar de varf, spun experții Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), in cea mai recenta evaluare a situației conflictului militar, potrivit Deutsche…