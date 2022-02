Stiri pe aceeasi tema

- Militarii francezi se pregatesc pentru Romania. MApN anunța ca francezii fac ultimele pregatiri pentru a veni in Romania, sosirea trupelor urmand sa aiba loc zilele urmatoare. „Militarii francezi au inceput pregatirea pentru dislocarea in Romania, dupa activarea Forței de Raspuns a NATO”, au anunțat…

- Premierul Nicolae Ciuca si ministrul Economiei, Florin Spataru, s-au intalnit, joi, cu reprezentantii MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), organizatie care reuneste peste 75% dintre companiile din Franta, si care au transmis dorinta de investi in economia Romaniei, in domenii care sa genereze…

- Reducerea efectivelor militare franceze desfasurate in regiunea Sahel din Africa va permite angajarea acestora in alte parti, de pilda in Romania, unde Franta a propus sa participe la o eventuala desfasurare a NATO, a declarat luni un inalt responsabil militar francez, scrie AFP, potrivit Agerpres.…

- Franta a stabilit un nou record national de infectari cu coronavirus marti, cand peste o jumatate de milion de cazuri de COVID-19 au fost confirmate intr-o singura zi. Potrivit autoritatilor sanitare franceze, 501.635 de infectari noi au fost raportate in 24 de ore. Incercand sa limiteze cresterea numarului…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din MApN, Simona Cojocaru, a primit luni, de la ambasadoarea Frantei, insemnele de Cavaler al Ordinului National al Meritului, potrivit agerpres . Distinctia i-a fost conferita oficialului roman intr-o ceremonie care…

- Unul dintre cei mai periculosi interlopi romani, Marius Stefan Achim, a fost extradat cu masina din Franta deoarece nu a fost primit in avion. In martie 2020, Achim l-a impuscat mortal intr-o scara de bloc din Bacau pe un tanar de 22 de ani.