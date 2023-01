Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni, intre care 33 de ofiteri, s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului de rit vechi.

- Seful Directiei principale de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), Kirilo Budanov, nu a exclus posibilitatea ca si alte atacuri sa aiba loc pe teritoriul rus pe langa cele care au avut loc deja, fara sa precizeze daca in spatele lor se vor afla fortele ucrainene, anuntand totodata…

- Occidentul cauta sa "imparta" Rusia in Ucraina, acuza duminica, in ziua Craciunului, presedintele rus Vladimir Putin, dupa zece luni de ofensiva militara a Kremlinului in aceasta tara vecina, relateaza AFP. "Totul se bazeaza pe politica adversarilor nostri geopolitici, care vor sa imparta Rusia, Rusia…

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a declarat ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.

- PRINCIPALELE DECLARAȚII:Biden: „300 de zile au trecut de la inceputul razboiului, de 300 de zile poporul ucrainean a aratat lumii puterea lui și dragostea de libertate”. "SUA vor continua sa consolideze capacitatea Ucrainei de a se apara". (...) Amintind de bateria Patiriot care va ajunge in Ucraina,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian". SUA demonstreaza astfel „sprijinul puternic si bipartizan pentru Ucraina", se arata in declaratia…

- Sistemul american de aparare antiaeriana Patriot ar fi o tinta legitima pentru loviturile armatei ruse impotriva Ucrainei, daca Statele Unite vor autoriza livrarea acestuia catre Kiev, a afirmat miercuri Kremlinul, potrivit agenției Reuters, citata de Agerpres . Washingtonul finalizeaza planurile de…