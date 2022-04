Soldaţi ruşi, otrăviți cu plăcinte de localnicii din Harkov Doi soldati rusi au murit si 28 au fost spitalizati dupa ce localnici din regiunea ucraineana Harkov le-au dat placinte otravite, potrivit Ministerului ucrainean al Apararii. Ministerul ucrainean al Apararii a spus ca ucrainenii le rezista ocupantilor „cu toate mijloacele disponibile”, potrivit BBC. Astfel, doi soldati rusi au murit si 28 au ajuns in spital dupa ce localnici din regiunea ucraineana Harkov le-au dat placinte otravite. De asemenea, ministerul a declarat ca alti 500 de soldati rusi au fost spitalizati cu simptome de otravire cu alcool „de origine necunoscuta”. BBC nu a reusit sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi soldati rusi au murit si alti aproape 30 au fost intoxicati dupa ce au consumat prajituri si alcool otravite, sustine serviciul de informatii militare al Ucrainei. Soldatii rusi ar fi fost otraviti de localnicii din Izium, oras aflat in regiunea Harkov, distrusa de bombardamente. Trupele ruse au…

- Rusia a folosit in Ucraina mine antipersonal interzise, potrivit Human Rights Watch. Forțele rusești care lupta in Ucraina au folosit mine antipersonal interzise in regiunea Harkov, anunța Human Rights Watch. Organizația internaționala a precizat ca minele antipersonal au fost localizate pe 28 martie…

- Forțele ruse care lupta in Ucraina au folosit mine antipersonal in regiunea Harkov din estul țarii, potrivit organizației Human Rights Watch (HRW), relateaza CNN . Minele antipersonal au fost identificate de tehnicienii ucraineni care se ocupa de eliminare a explozibililor pe 28 martie, transmite organizația…

- Armata rusa anunta ca a cucerit joi orasul ucrainean Izium, potrivit Ministerului rus al Apararii, citat de agentia rusa publica de presa RIA Novosti, relateaza CNN. Ucraina dezminte acest anunt. O consiliera a comandantului-sef al fortelor armate ucrainene Valerii Zalujinii, Liudmila Dolhonovska, declara…

- Armata Ucrainei susține ca in 28 de zile de razboi ar fi reușit sa produca pagube considerabile forțelor rusești. Astfel, peste 15.600 de soldați ruși ar fi murit in razboiul lui Putin. Potrivit acesteia, militarii ucraineni și forțele civile ar fi reușit sa distruga, din 24 februarie, de cand Vladimir…

- Fortele ruse cauta sa incercuiasca principalele orase ucrainene, intre care si capitala Kiev, a declarat joi un inalt responsabil din cadrul Ministerului american al Apararii, citat de dpa. “Harkov si Cernigov, Mariupol – vedem aceste eforturi de a le incercui si inconjura.(…) Acelasi gen de eforturi…

- In cele 7 zile care au trecut de la inceputul invaziei ordonate de Putin in Ucraina, niciun mare oraș nu a fost capturat de trupele rusești, dupa cum se vede in HARTA de mai jos. Armatele ruse inainteaza pe patru axe. Potrivit ultimelor informații, trupele si convoaiele avanseaza spre Mariupol din Rusia…

- „Militarii rusi dau dovada de curaj, executandu-si misiunile de lupta. Din nefericire, exista morti si raniti. Dar pierderile noastre sunt mai mici” decat in tabara ucraineana, a declarat generalul Igor Konasenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii.