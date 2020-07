Ministrul Muncii spune ca pensiile vor fi majorate, dar nu stie cu cat. Ma intereseaza sa fim corecti cu oamenii

O crestere in acest an a pensiilor peste posibilitatile bugetare reale ar putea provoca taieri de pensii in anii urmatori, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,… [citeste mai departe]