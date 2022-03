Stiri pe aceeasi tema

- Un individ cu cagula pe fața și inarmat cu arma alba a intrat intr-o unitate militara sambata seara și a dezarmat soldatul de paza. A fugit apoi cu arma acestuia și cu un incarcator cu 30 de cartușe. Este cautat de poliție. MApN dispune intarirea pazei in toate unitațile militare.

- Gheorghe Stoica, un baiat in varsta de 12 ani din Timișoara, a plecat luni la ora 17 cu bicicleta de acasa, iar pana in prezent nu a mai revenit. Ingrijorata, familia a anunțat Poliția, iar agenții Serviciului de Investigatii Criminale au inceput verificarile in vederea depistarii acestuia. Baiatul…

- Polițiștii din Orșova au fost sesizați, ieri, de un barbat de 55 de ani, din comuna Podeni, ca tatal sau, Papava Iulian de 89 de ani a parasit voluntar domiciliu și nu a mai revenit. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca barbatul sufera de afecțiuni psihice. Semnalmente: Persoana disparuta…

- Incident in trafic, in judetul Timis. Un sofer de 62 de ani a lovit intentionat cu autoturismul o alta masina, dupa o sicanare pe sosea. Evenimentul a fost filmat de pasagerul din vehiculul lovit.

- Barbatul care l-a atacat pe liderul AUR, George Simion, cu cerneala, spune ca a fost la un pas de a fi linșat și ca a fost practic nevoit sa il puna la punct pe Simion, fiind extrem de deranjat de mesajele populiste date de liderul AUR. Barbatul are 32 de ani și lucreaza ca inginer la o multinaționala.…

- "Ce se știe pana acum: Un atacator singuratic a ranit mai multe persoane intr-o sala de curs cu pușca. Autorul atacului a murit", a anunțat poliția locala pe tweeter, potrivit Deutesche Welle.Potrivit sursei, atacatorul a deschis focul in sala de lectura și a ranit mai multe persoane inainte de a folosi…

- Alerta la Paris, dupa ce un individ inarmat cu un cutit a luat ostatice 2 persoane. Atentatul a avut loc luni dupa-amiaza, intr-un magazin. Dupa mai multe ore de negocieri cu fortele de ordine, barbatul a eliberat una dintre victime.