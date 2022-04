Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, in București, cerul este senin dar temperatura este mai scazuta fața de ziua de joi. Temperatura va fi mai scazuta decat joi si se va situa in jurul valorii de 16 grade, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. Vineri, cerul va fi mai mult senin, cu innorari in a doua parte a zilei,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pe parcursul acestei zile in 21 de judete si in Bucuresti. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 10:00 - 20:00, temporar, vantul va avea intensificari local…

- Meteorologii anunta ca, incepand de miercuri dimineata, vor fi ninsori moderate cantitativ si se va depune un strat nou de zapada, in Carpatii Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare valabila de miercuri, de la ora 8.00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare care vizeaza precipitatii predominant sub forma de ninsoare indeosebi in sudul, centrul si estul teritoriului, incepand de duminica dupa-amiaza. Pana marti la ora 20:00, in urma precipitatiilor predominant sub forma de ninsoare, local…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca, in urmatoarele zile, in București va ninge și va fi frig. Atenționarea meteorologica este valabila pana joi, la ora 10.00. Specialiștii spun ca la București vremea va fi inchisa și se va raci. Temporar va ninge, mai ales luni și marți și se va depune…

- Iarna se intoarce in Romania, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Oscilațiile de temperatura vor avea loc de vineri, 18 februarie. De duminica, vremea se va raci in majoritatea regiunilor, cu precadere in sudul țarii, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 5-12 grade Celsius,…

- Vremea va fi inchisa si trecator se vor semnala precipitatii mixte in Capitala, iar temperatura aerului va creste usor pe tot parcursul zilei de sambata, pana la 1 - 2 grade ziua, iar noaptea spre 3 - 4 grade, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti elaborata de Administratia Nationala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica valabila in intervalul 08 ianuarie, ora 04:00 – 09 ianuarie, ora 12:00 pentru tot județul Dambovița. Sunt vizate precipitații moderate cantitativ Post-ul Informare meteo pentru Dambovița: Precipitații, preponderent sub forma de…