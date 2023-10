Stiri pe aceeasi tema

Autoritățile investigheaza la Targu Mureș o alerta cu bomba la o sinagoga din municipiu, unde au fost gasite doua trollere suspecte, de mici dimensiuni, informeaza...

In weekend a avut loc etapa a doua a Campionatului Național de Rugby 7s, Turneu Elita și Promovare. In primul, CSU Arad a cedat toate...

Ideea e simpla: din moment ce administrația aradeana ofera spații și locuri gratis unor comunitați (ecclesia inseamna, in greaca veche, comunitate, adunare) religioase, ne-am gandit,...

Visul lui Alin Campeanu, președintele ACS Șah Club Vados Arad, de a redeveni campion al țarii, s-a concretizat la malul Marii Negre, Vados IFB Finwest...

Liga 1 Futsal Fortuna programeaza in acest weekend și la inceputul saptamanii viitoare meciurile etapei a treia din noul sezon, ACS Șoimii Șimand evoluand la...

Internaționalul roman Dennis Man a inscris primul gol pentru Parma in acest sezon de Serie B, in partida caștigata de „cruciați" cu scorul de 5-0, in deplasare, in fața formației US Catanzaro. Man a deschis scorul in minutul 18, dupa ce Ange-Yoan Bonny i-a pasat excelent in careu, iar mijlocașul l-a…

Liga 1 Futsal Fortuna programeaza in acest weekend și luni partidele etapei a 2-a a noului sezon, nou-promovata ACS Șoimii Șimand urmand a evolua din...

Dinamo a obținut primul punct de la revenirea in Liga 1, dupa ce a remizat in deplasare cu Universitatea Cluj, scor 1-1, intr-un meci din etapa a patra. Ajuns la al 94-lea episod, duelul dintre Universitatea Cluj și Dinamo București s-a terminat indecis, 1-1, pe arena „Gaz Metan" din Mediaș. Partida…