- In 2020, Kenin, 22 de ani, a castigat Australian Open si turneul de la Lyon, si a disputat o alta finala de grand slam, la Roland Garros, pierduta in fata polonezei Iga Swiatek, scor 4-6, 1-6. Celelalte sportive nominaliztae de WTA la titlul de jucatoarea anului au fost Simona Halep, Victoria Azarenka…

- ​Sofia Kenin (locul 4 mondial) a fost aleasa jucatoarea anului 2020 în circuitul WTA. Sportiva care reprezinta SUA are 22 de ani și a cucerit în acest sezon titlul la Australian Open. De asemenea, Sofia a ajuns pâna în finala la Roland Garros, acolo unde a fost învinsa…

- Șase tenismene, printre care Simona Halep, au fost nominalizate de WTA la titlul de jucatoarea anului. Alaturi de Halep, numarul 2 mondial, in cursa pentru acest premiu se mai afla bielorusele Viktoria Azarenka și Arina Sabalenka, americanca Sofia Kenin, poloneza Iga Swiatek și japoneza Naomi Osaka.…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek (locul 17 WTA) ramane cu picioarele pe pamant dupa ce a caștiga finala probei feminine a turneului de la Roland Garros. Rasplatita cu un cec in valoare de 1,6 milioane de euro, Iga Swiatek a dezvaluit ca marele ei vis este sa-și achiziționeze un iaht cu care…

- Iga Swiatek, prima jucatoare poloneza, atât la feminin cât si la masculin, care a câstigat un turneu de Grand Slam, sâmbata la Roland Garros, considera ca "cea mai mare provocare" a sa "va fi aceea de a fi constanta", relateaza AFP citata de Agerpres."Este…

- ​Sofia Kenin s-a calificat în cea de-a doua finala de Grand Slam din cariera, campioana en-titre de la Australian Open trecând de Petra Kvitova în semifinalele de la Roland Garros (6-4, 7-5). Cap de serie numarul patru, Sofia a jucat perfect din punct de vedere tactic: a fost…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a fost eliminata din optimile Roland Garros de Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA), scor 1-6, 2-6. Sportiva din Romania nu e sigura ca va participa la umatorul turneu de Grand Slam, Australian Open 2020. Ediția din 2021 de la Australian Open este programata intre 18 ianuarie…

- Naomi Osaka (9 WTA) a caștigat US Open pentru a doua oara și a ajuns la al treilea titlu de Grand Slam din cariera, dupa ce a invins-o in finala pe Victoria Azarenka (27 WTA, revenita intr-o finala de Grand Slam dupa o pauza de șapte ani), scrie Hotnews.roEa a invins-o, in finala, la Flushing Meadows,…