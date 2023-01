Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Pompieri din Pasadena a distribuit o fotografie care arata o Tesla scufundata intr-o piscina din curte. Pompierii au spus ca un barbat care conducea un autoturism Tesla a ajuns cu mașina intr-o piscina din California, fiind salvat de doi angajați au unei gradinițe din apropiere, relateaza…

- Șoferul unui autoturism Tesla care s-a prabușit, marți dimineața, accidental intr-o piscina din California, a fost salvat de doi angajați ai unei gradinițe din apropiere, potrivit unui oficial local.

- O familie intreaga a supraviețuit dupa ce a cazut cu mașina intr-o prapastie de 70 de metri adancime din California, insa autoritațile au anunțat acum ca de fapt barbatul care se afla la volan a sarit intenționat cu mașina de pe stanca in incercarea de a-și ucide familia, informeaza NBC News.

- A fost panica intr-o benzinarie județul Valcea in noaptea de miercuri spre joi! Un tanar șofer beat crița a incurcat pedala de frana cu cea de accelerație și a intrat cu mașina sa, marca MBW, in cladirea de servicii a stației PECO. Accidentul s-a petrecut, la miezul nopții, in localitatea Orlești. In…

- Polițiștii clujeni au identificat „victimele” accidentului din localitatea Șaula, in urma caruia un șofer a plonjat cu mașina in raul Crișul Repede. Amintim ca doua persoane s-ar fi aflat in mașina la momentul accidentului, dar acestea au reușit sa iasa din mașina și au plecat de la fața locului, potrivit…

- Un accident spectaculos s-a produs, joi seara, in București. O mașina a plonjat in raul Dambovita, dupa ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului la un viraj. Accidentul a avut loc in jurul orei 21.55, in zona pasajului Nicolae Grigorescu, care face legatura intre cartierele Titan și Berceni. In…

- Un nou accident care a implicat o mașina Tesla a facut furori in lume, dupa ce au fost inregistrate doua decese și mai multe persoane ranite, precum și alte bunuri distruse. Acest nou eveniment ridica iar intrebari de siguranța in randul specialiștilor atunci cand vine vorba despre eficiența „pilotului…

- Un accident spectaculos a fost surprins de o camera de supraveghere din Suceava. Șoferul unui taxi a ajuns cu mașina pe plafonul unui alt autoturism. Taximetristul a intrat cu viteza intr-un sens giratoriu din Suceava, unde a lovit o alta mașina. In urma impactului, taxiul a ricoșat pe trotuar și a…