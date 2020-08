Șoferul TIR-ului care a provocat accidentul mortal pe A1, reținut de polițiști olitistii Biroului de Poliție Autostrada A1 au reținut un barbat de 49 de ani, din comuna Vadu Moldovei, judetul Suceava, care ar fi provocat un eveniment rutier pe autostrada A1, in urma caruia o femeie de 25 de ani și un copil de aproape 2 ani și-au pierdut viața. In cursul noptii de 17 spre 18 august a.c., in jurul orei 01:00, politistii au fost anuntati despre producerea unui grav accident pe Autostrada A1, la km 106, in apropiere de una dintre iesirile spre municipiul Pitesti. Din cercetari s-a stabilit ca un barbat de 49 de ani, care conducea un ansamblu rutier format din cap tractor si… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut si este cercetat sub control judiciar, dupa ce a fost oprit de politisti in zona statiei de taxare de la Fetesti, insa acesta nu a vrut sa coopereze, a incercat sa scoata un pistol din torpedo si a fugit de la fata locului, fiind ulterior blocat in trafic. Potrivit primelor…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pe data de 27 iulie, barbatul a fost oprit si retinut de politisti in Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti, anterior fiind dat in consemn la toate punctele de trecere a frontierei. Pentru depistarea acestuia,…

- La data de 10 iulie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 40 de ani, din Recea-Cristur, județul Cluj, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice, violența in familie și distrugere. Ulterior, procurorul…

- Pe 29 iunie 1980, un autobuz modelul Roman Diesel A8, cu 40 de locuri, care apartinea Autobazei Falticeni (judetul Suceava), s-a rasturnat intr-o mlaștina inainte de satul Hutani, din Botosani, pe actualul Drum European E 58, in zona numita „Șapte poduri". In mașina se aflau muncitori navetiști,…

- Polițiștii Serviciului Arme Exploziv și Substanțe și Periculoase Ilfov au efectuat noi percheziții la punctele de lucru ale unor persoane juridice din județul Giurgiu, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari pentru nerespectarea masurilor privind eliminarea deșeurilor periculoase. In urma…

- Batran de 92 de ani din Pitești, pacalit de doi barbați! A ramas fara 1.000 de lei. Pe 22 iunie, polițiștii Secției 3 Poliție Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt si au retinut doi barbati, de 57 si de 60 de ani, ambii din Bucuresti.…

- Wizz Air introduce doua rute noi din Romania. Care sunt destinațiile și cat costa biletele Operatorul Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din Europa Centrala și de Est a anunțat, marți, introducerea a doua noi rute cu plecare din București. Astfel, potrivit companiei, Wizz Air va pleca din București…