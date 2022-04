Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul de pe autobuzul liniei 335 care a batut ieri un biciclist a fost dat afara de Societatea de Transport București. Acest șofer era deja cercetat disciplinar, dupa ce a participat la greva ilegala din ianuarie. Șoferul a coborat din autobuz și a inceput sa-l loveasca pe celalalt barbat cu șaua…

- Șoferul de pe autobuzul liniei 335 care a batut ieri un biciclist a fost dat afara de Societatea de Transport București. Acest șofer era deja cercetat disciplinar, dupa ce a participat la greva ilegala din ianuarie.

- Societatea de Transport Bucuresti a oferit publicitatii un raspuns la incidentul care a avut loc, marti, in jurul orei 16.00, pe Soseaua Mihai Bravu, in care a fost implicat un angajat al societatii.

- ”Referitor la imaginile difuzate pe o rețea de socializare și preluate de mass-media, in care este prezentata o altercație dintre un conducator de autobuz și un biciclist, precizam urmatoarele:"Ne-am autosesizat, imediat ce am luat la cunoștința de aceasta situație, cazul fiind in cercetare. Societatea…

- O noua linie de autobuz in București va funcționa intre Platforma Comerciala Arcade Berceni și Valea Ialomiței, de sambata, cand linia 173 se va desființa. Astfel, liniile de autobuz 173 si 232, ce aparțin STB – Societatea de Transport București – vor fi comasate, incepand din data 19 februarie 2022,…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) a primit, incepand de luni, 290 de cereri pentru posturile de șoferi de autobuze in București, a declarat directorul companiei, Adrian Criț. “In momentul de fata sunt foarte multe solicitari de angajare ca urmare a anuntului postat de noi pe site. Doar astazi…

- ”Nu a ieșit nicio mașina pana la ora 6 dimineața. Nu știm la ce ora ar putea ieși sau daca vor ieși mașinile pe traseu”, au declarat vineri dimineața reprezentanții STB, contactați de HotNews. Reamintim faptul ca STB a transmis joi seara, printr-un comunicat de presa , ca personalul implicat in greva…

- Traficul din București a fost paralizat total joi dimineața din cauza grevei angajaților Societații de Transport București. Pentru a ajunge la serviciu, oamenii au fost nevoiți sa caute alte cai de a se deplasa, cum ar fi metroul, taxiurile sau serviciile de ride sharing. Se pare ca unul dintre motivele…