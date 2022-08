Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul autocarului romanesc care a fost implicat in accidentul din Bulgaria soldat cu patru morți a fost inculpat pentru omor prin imprudența. Procurorii bulgari cer și arest preventiv, pentru ca se tem ca barbatul, care este cetațean turc, ar putea fugi din țara.

