- Doua femei au murit și doi copii au suferit leziuni foarte grave dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren, autoturismul fiind proiectat ulterior intr-un stalp de pe marginea caii ferate. Accidentul a avut loc in localitatea Prelipca din orașul Salcea. Potrivit ISU Suceava, la fața locului…

- Sambata in jurul orei 18:40 un barbat a condus autoturismul pe bulevardul George Enescu din Suceava și a intrat in coliziune ușoara cu autoturismul condus de catre o femeie in fața sa, rezultand avarii la ambele autovehicule. Ulterior, in jurul orei 20:30 conducatoarea auto a resimtit dureri in zona…

- Accident grav, joi dupa-amiaza la Timișoara. Un barbat, in varsta de 58 de ani, a condus un autoturism pe Calea Torontalului din municipiul Timișoara, iar la intersecția cu strada Calea Circumvalațiunii a intrat in coliziune fața-spate cu autoturismul care circula in fața lui, condus de o femeie,…

- Joi seara in timp ce conducea autoturismul pe DN2H pe raza localitații Slobozia-Sucevei, la intersecția DN2 cu DN2H, un barbat din județul Brașov a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar de un barbat din comuna Granicești. Din impact a rezultat ranirea unei pasagere din autoturismul…

- Miercuri dupa amiaza in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Horodnic de Sus, un localnic de 25 de ani a intrat in coliziune cu autoturismul condus pe drumul cu prioritate de un barbat de 28 de ani. Din evenimentul rutier a rezultat ranirea conducatorului auto de 28 de ani, care a fost transportat…

- Duminica la pranz in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Sadova, o femeie din județul Caraș Severin a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in albia unui parau. Din evenimentul rutier a rezultat ranirea unui pasager din autoturism, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru…

- Marți seara in timp ce conducea autoturismul pe raza localitații Adancata, un barbat din comuna Zamostea a intrat in coliziune cu autoturismul condus in fața sa de un localnic de 23 de ani. Din evenimentul rutier a rezultat ranirea conducatorului auto de 23 de ani, care a fost transportat cu ambulanța…

- La data de 09.12.2022 in jurul orei 17.15, un barbat din Falticeni a condus autoturismul pe DN2H, avand directia de deplasare dinspre Vicovu de Sus spre Radauti, și ajungand pe raza comunei Vicovu de Jos a surprins și accidentat pe o femeie din Brodina care in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea…