Șoferiță cu alcoolemie de peste 2,50 g‰ alcool pur în sânge, la volan prin Adjud O femeie din județ a fost condamnata pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, fapta pe care aceasta a și recunoscut-o. Șoferița fusese trasa pe dreapta in luna mai a acestui an, in jurul orei 22.30, iar dupa ce polițiștii s-au legitimat și i-au verificat documentele, pentru ca mirosea a alcool, au rugat-o sa sufle […] Articolul Șoferița cu alcoolemie de peste 2,50 g‰ alcool pur in sange, la volan prin Adjud apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

