Stiri pe aceeasi tema

- Șoferița care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din București și-a primit sentința. Curtea de Apel din Capitala a condamnat-o definitiv in cursul zilei de miercuri pe conducatoarea auto care a luat viața celor doua fete. Dosarul in cauza a fost inregistrat pe rolul instanței in luna aprilie…

- La aproape doi ani dupa ce doua fete, de 6 și de 20 de ani, au fost accidentate mortal in cartierul Andronache de o șoferița, aflata sub influența alcoolului, Curtea de Apel Bucuresti a decis sa o condamne definitiv pe Marcela Leonte la 4 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, potrivit Agerpres .…

- Curtea de Apel Bucuresti a condamnat-o definitiv, miercuri, pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare. CAB a respins apelul soferitei si a mentinut sentinta aplicata in august 2022 de Tribunalul Bucuresti. Potrivit deciziei…

- Marius Aurelian Fleancu, ofiter de politie judiciara, a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani si 3 luni inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat ca a primit 1,1 milioane de euro de la un om de afaceri, ca mita pentru a-l ajuta pe acesta la clasarea…

- Marius Aurelian Fleancu, ofiter de politie judiciara, a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani si 3 luni inchisoare, intr-un dosar in care este acuzat ca a primit 1,1 milioane de euro.

- Veste tulburatoare pentru familia Clejanilor! Mezinul a fost condamnat penal definitiv pentru talharie. Fiul celebrilor cantareți ramane astfel cu doi ani de pușcarie, pedeapsa fiind confirmata de magistrați. Baiatul a fost gasit vinovat și in prima instanța, iar autoritațile de la Curtea de Apel București…

- Setea de alcool il va duce pe un iesean in spatele gratiilor. Neculai Ciofu fusese condamnat in aprilie anul trecut la un an si sase luni de inchisoare, cu suspendarea executarii, pentru faptul ca se urcase la volan baut. Magistratii Judecatoriei au stabilit un termen de incercare de 2 ani. Conform…

- Tehnologia moderna ne face de cele mai multe ori viata mai usoara, trebuie sa recunoastem. Exista insa si cazuri care nu se termina tocmai in cel mai fericit mod posibil. A simtit-o pe proprie piele un om de afaceri care a fost implicat recent intr-un accident in urma caruia a ramas fara permis. Accidentul…