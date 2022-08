Stiri pe aceeasi tema

- ”Recolta ucraineana din acest an este in pericol sa fie de doua ori mai mica”, respectiv jumatate din volumul obisnuit, a scris presedintele Volodimir Zelenski in engleza, pe Twitter. ”Obiectivul nostru principal este sa prevenim criza alimentara globala cauzata de invazia rusa. Cerealele gasesc o modalitate…

- Acțiunile coordonate ale statelor europene au redus dramatic capacitatea de spionaj a Moscovei, a declarat joi șeful MI6 Richard Moore, potrivit The Guardian.Jumatate dintre spionii ruși care operau sub acoperire diplomatica in Europa au fost expulzați de la inceputul razboiului din Ucraina, a declarat…

- Sanctiunile financiare aplicate conducatorilor auto au crescut, dar acestia au gasit o modalitate de a le evita. Concret, soferii isi modifica literele de pe placutele de inmatriculare folosind bucati de banda de izolat. Mai mult, acestia se filmeaza cand modifica litera F in litera E sau C in O si…

- Trucul cu banda de izolat pe numarul de inmatriculare a devenit un trend pe TikTok. Șoferii romani se lauda ca scapa astfel, insa multi nu inteleg motivul pentru care un sofer ar recurge la o astfel de metoda, avand in vedere ca reprezinta o infractiune.Concret, soferii isi modifica literele de pe placutele…

- Temperaturile din aceste zile nu ne fac bine, și mai ales atunci cand te afli la volanul mașinii tale. Deși mașinile de astazi au toate clima și sistem de aer condiționat, statul in soare poate duce la incingerea mașinii. Așa ca, daca te-ai intrebat cum racești mașina repede pe canicula, avem cateva…

- Un nou protest al șoferilor din Constanța fața de scumpirile la benzina și motorina. Cateva zeci de conducatori auto s-au adunat in parcarea unui centru comercial și au plecat sa alimenteze mașinile la o benzinarie. Aceștia au incercat sa bage in rezervoare cantitați infime de benzina sau motorina,…

- Prețurile la carburanți au atins cele mai mari prețuri inregistrate vreodata. Șoferii s-au saturat, așa ca au organizat proteste in toate țara. Mulți dintre ei au blocat timp de mai multe ore benzinariile, au achitat de doar cațiva bani sau ai platit cu monede. Zeci de șoferi au blocat o benzinarie…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații(OMS) a declarat marți ca politica zero COVID a Chinei nu este sustenabila, avand in vedere ceea ce se știe acum despre virus, intr-o rara abordare publica a agenției din cadrul ONU privind gestionarea pandemiei de catre acest guvern. „Nu credem ca este sustenabil…