Șoferii ies in strada. “Compensarea cu 50 de bani/litru de carburant, o bătaie de joc” In cursul dupa – amiezii, Alianța Pentru Patrie Iași organizeaza protest impotriva bataii de joc a Guvernului – compensarea cu 50 de bani/litru de carburant. “Haideți, impreuna, sa aratam ca poporul nu doarme și Romania nu este tarlaua lor – cica deconteaza Iohannis bonul de 50 de bani”, au transmi organizatorii. Oamenii sunt extrem de nemulțumiți și spun ca suma pe care a decis-o Guvernul pentru compensare nu ii ajuta de loc, și asta deoarece intr-un singur an prețul la carburanți s-a dublat. Astfel ca la scurt timp dupa ce Guvernul a anunțat noua masura, aceștia au decis sa protesteze din nou… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​​Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, 23 iunie, dupa ședința de Guvern, ca s-a luat decizia de compensare a prețurilor la carburanți.Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca a identificat impreuna cu specialistii o solutie de compensare a pretului carburantilor, in suma fixa de 50 de bani,…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca prețul carburanților va fi compensat cu 50 de bani pe litru, timp de 3 luni. Jumatate din aceasta suma va fi decontata de la buget. Compensarea se va aplica direct la pompa și va aparea și pe bonul fiscal. „Masura a fost adoptata și de alte țari, implica atat responsabilitatea…

- Pretul carburantului la pompa va fi compensat cu 50 de bani, a anuntat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Pentru ca cetatenii romani si firmele sa plateasca mai putin pentru carburant, am identificat impreuna cu specialistii o solutie de compensare in suma fixa de 50 de bani care se aplica direct la pompa”,…

- Prețuri compensate carburanți. Nicolae Ciuca – premierul Romaniei a anunțat, joi, ca prețurile carburanților vor fi compensate in suma fixa de 50 de bani. Prețurile carburanților vor fi compensate, timp de trei luni. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat mecanismul prin care se va face aplicarea compensarii.…

- Guvernul va compensa parțial prețul carburanților timp de trei luni. Este vorba de o compensare de 50 de bani pe litru atat la benzina, cat și la motorina, anunțul a fost facut, joi, de premierul Nicolae Ciuca. „Pentru ca cetațenii romani și firmele sa plateasca mai puțin pentru carburanți am identificat…

- „In urmatoarea perioada vom aproba in Guvern un ajutor de stat pentru stimularea investitiilor de peste un milion de euro cu impact major in economie. Practic este o schema care continua. Ea a fost reactivata si in felul acesta vom putea ca prin investitiile pe care le faceti dumneavoastra si ceilalti…

- Coaliția de guvernare a lansat Programul „Sprijin pentru Romania”, un amplu pachet de masuri de susținere, atat a populației, cat și a agenților economici, in valoare de 17,3 miliarde lei.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Decizia de extradare a fost luata de Judecatoria din Blagoevgrad in baza mandatului european de arestare. Elena Udrea a decis sa faca apel la Curtea de Apel din Sofia. Data apelului a fost stabilita pentru 14 aprilie. Fostul ministru roman a depus la instanța din Blagoevgrad și o cerere de azil politic…