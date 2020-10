Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat o schema in valoare de 7,4 milioane de euro (aproximativ 35,7 milioane lei) destinata Romaniei, pentru a sprijini intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii bovinelor si care sunt afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa prin care se acorda unele facilitați fiscale conducatorilor auto care iși desfașoara activitatea in domeniile transport de calatori și transport de marfa. Printre acestea se numara scutirea de impozitul pe venit…

- Conducatorii auto din Romania vor putea prezenta la controale doar varianta electronica a asigurarii RCA, fara a mai fi necesar sa dețina asupra lor varianta originala, pe hartie, potrivit Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF).Aceasta a modificat o norma din 2017 privind asigurarile din Romania.Pe…

- Ziarul Unirea Doua noi state introduc carantinarea romanilor care ajung pe teritoriul acestora. Liechtenstein și Elveția au pregatit amenzi de pana la 9.000 de euro Romania este inclusa pe lista țarilor cu grad crescut epidemiologic privind infectarea cu noul coronavirus, conform Ministerului Afacerilor…

- O noua razie a polițiștilor rutieriști a prins in ofsaid mai mulți șoferi care circulau pe șoselele din județul Timiș. Peste 300 de amenzi au fost date celor gasiți ca nu au respectat prevederile Codului Rutier. In cazul altor șoferi, polițiștii au reținut 32 de persmise de conducere. Astfel, politistii…

- Teribilismul și goana cu viteze mari pe șosele se intampla peste tot in lume, inclusiv in Romania, dar asta impica și ruscul unor adevarate tragedii dar și plata unor amenzi substanțiale. Amenzi mai mari pentru șoferii din Romania, conform noul Cod Rutier Anul 2019 are o statistica neagra cand vine…

- Codul Rutier prevede ca circulația pe drumurile publice cu permisul de conducere expirat reprezinta contravenție și se va sancționa cu amenada din clasa a III-a de sancțiuni. Potrivit legii, conducatorul auto va primi intre 6 și 8 puncte amenda. Citeste si: COD RUTIER 2020. Amenzi drastice pentru…

- Romania a primit acordul Comisiei Europene pentru programul de racordare a populatiei la reteaua de gaze naturale. Potrivit ministrului fondurilor europene, Ioan Bolos, de la 1 august, va incepe sesiunea de depuneri de proiecte, astfel incat primariile interesate sa poata beneficia de finantarea necesara.…