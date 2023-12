Soferii care vor greși în trafic de la anul, vor plăti mai scump. Amendă de 1.000 de lei pentru nepurtarea centurii Soferii care vor greși in trafic de la anul, vor plati mai scump. De luna viitoare, sanctiunile s-ar putea dubla, dupa ce Guvernul ar urma sa creasca valoarea punctului de amenda. Schimbarea ii nemulțumește pe șoferi, insa specialistii spun ca ar fi o cale prin care drumurile pot deveni mai sigure. Iata cat ne va […] The post Soferii care vor greși in trafic de la anul, vor plati mai scump. Amenda de 1.000 de lei pentru nepurtarea centurii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

