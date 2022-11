Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana a castigat licitatia organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru imprimarea si transmiterea proceselor verbale pentru eventualii contravenienti.Posta Romana și Sucursala Fabrica de Timbre vor presta servicii de imprimare si distribuire de procese…

- CNAIR a semnat un contract de 5,8 milioane de euro pentru supervizarea lucrarilor pentru o secțiune de 30 de km a Autostrazii Transilvania, segment desfașurat de-a lungul județului Cluj și cu un grad sporit de dificultate din cauza reliefului.

- PSD solicita luni lui Niculae Badalau sa isi depuna demisia pentru incetarea mandatului de vicepresedinte al Autoritatii de Audit a Curtii de Conturi, in urma retinerii sale de catre DNA. Potrivit unui comunicat oficial, "PSD considera ca in contextul in care DNA a inceput o ancheta penala si a dispus…

- Zeci de perchezitii au loc miercuri dimineata, in judetele Neamt, Brasov, Ilfov si in Bucuresti, intr-un dosar vizand infractiuni precum constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani. 70 de firme au fost prejudiciate cu aproximativ 2 milioane…

- Un sistem de radare fixe va fi instalat in Romania, acesta va veni in completarea sistemelor inteligente de transport deja existente. Noul sistem se va numi „e-SIGUR”, „Sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din Romania

- Primarul municipiului Onești, Laurențiu Neghina, a semnat un contract de finanțare prin PNRR, in valoare de 4,5 milioane lei, pentru realizarea și dotarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. „In prezența domnului prim-ministru Nicolae Ionel Ciuca și al domnului ministru Tanczos…

- Angajatorii din constructii au fost amendati cu peste 4,7 milioane de lei de Inspectia Muncii, dupa ce, in urma unor controale, au fost depistate 248 de persoane care efectuau munca nedeclarata.

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, a anunțat cu bucurie, joi, 8 septembrie semnarea unui contract de finanțare la Luxembourg, care are o insemnatate deosebita pentru viitoarele proiecte ale universitații…