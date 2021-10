Șoferi beți, prinși în trafic de polițiștii din Alba. Sunt un pericol pentru ceilalți, dar și pentru cei care călătoresc cu ei Șoferi beți, prinși in trafic de polițiștii din Alba. Sunt un pericol pentru ceilalți, dar și pentru cei care calatoresc cu ei Șoferii bauți au fost prezenți și in acest weekend pe drumurile din Alba. Aceștia reprezinta un pericol major pentru ceilalți participanți la trafic, dar și pentru cei care calatoresc alaturi de ei. La data de 08 octombrie 2021, in jurul orei 23,45, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au depistat un barbat de […] Citește Șoferi beți, prinși in trafic de polițiștii din Alba. Sunt un pericol pentru ceilalți, dar și pentru cei care calatoresc cu ei in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

