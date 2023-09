Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Nadlac I și II, Cenad, respectiv din punctele Jimbolia și Lunga au depistat 100 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci mijloace de transport sau pe jos, la frontiera verde, spre Serbia. Potrivit Poliției de Frontiera,…

- Doi șoferi bauți bine au fost depistați de polițiști in trafic, unul in Reșița, celalalt pe DN 6, in zona localitații carașene Armeniș. „Ieri, 12 septembrie, in jurul orei 15:00, polițiști de la Biroul Rutier Reșița au oprit pentru control, pe Calea Timișoarei din municipiu, un autoturism condus de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Lunga și Jimbolia – judetul Timiș au depistat șapte cetateni din Nepal, toți intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. „In data de 9 septembrie 2023, in jurul orei 15:00, politistii…

- Politistii rutieri din Arad au efectuat mai multe actiuni incepand de marti pe soselele din judet. In urma raziilor au fost aplicate 71 de amenzi, in valoare totala de aproximativ 27.300 de lei, din care 28 pentru nerespectarea vitezei regulamentare in localitați și in afara acestora. De asemenea, au…

- Polițiștii se confrunta cu un fenomen care i-a amploare in Dambovița. Tot mai mulți tineri conduc fara permis pe șoselele din județ. De la an la an, crește numarul persoanelor care pornesc la volan ilegal. In loc sa de examen și sa obțina permisul de conducere, tinerii iși risca libertatea. Cu acest…

- Polițiștii aradeni au desfașurat mai multe acțiuni pe șoselele din județ in ultimele 24 de ore, iar cele mai multe sancțiuni au fost date pentru depașirea vitezei regulamentare. Au fost, insa, și șoferi prinși bauți sau drogați la volan. „La data de 4 august, in jurul orei 00:20, polițiștii Serviciului…

- Polițiștii aradeni au desfașurat mai multe acțiuni pe șoselele din județ in ultimele 24 de ore, iar cele mai multe sancțiuni au fost date pentru depașirea vitezei regulamentare. Au fost, insa, și șoferi prinși bauți sau drogați la volan. „La data de 4 august, in jurul orei 00:20, polițiștii Serviciului…

- Miercuri dimineața, in urma controalelor efectuate pe drumurile publice, polițiștii rutieri au surprins șase șoferi in timp ce s-ar fi aflat la volan sub influența bauturilor alcoolice ori avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce Pe parcursul zilei de ieri, polițiștii rutieri s-au aflat pe…