Șofer ucrainean, prins când încerca să intre în România pe la Giurgiu, conducând băut. Cât arăta etilotestul Un șofer ucrainean a intrat in atenția polițiștilor giurgiuveni. S-a intamplat la primele ore ale zilei de vineri, 1 decembrie. Un cetatean ucrainean de 46 de ani a fost prins de politisti cand incerca sa intre in Romania pe la Giurgiu, conducand un autoturism sub influenta alcoolului. Cat a aratat etilotestul in cazul șoferului ucrainean […] The post Șofer ucrainean, prins cand incerca sa intre in Romania pe la Giurgiu, conducand baut. Cat arata etilotestul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca un ucrainean cu permis fals a fost prins in Punctul de Trecere a Frontierei de la Vicovu de Sus. Este vorba de un barbat de 61 de ani care conducea un autoturism inmatriculat in Romania și care a incercat sa treaca granița miercuri dimineața. Omul s-a ales cu dosar penal. The post Inca un ucrainean…

- Inca un șofer de TIR din Ucraina a ajuns pe mainile polițiștilor suceveni. Barbatul in varsta de 55 de ani a incercat sa intre marți in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus avand asupra lui un permis de conducere fals. A fost dibuit insa de vigilenții polițiști de frontiera iar…

- Iubita lui Dorian Popa, Babs, a reacționat dupa ce informația ca Dorian Popa a fost prins conducand un Lamborghini in timp ce era drogat. Babs a oferit o prima declarație pe subiectul care efectiv a incins Romania și i-a isterizat pe fanii lui Dorian Popa.Iata ce a spus Claudia Iosif pentru Click:…

- Ciuperci ce contin substanțe interzise, depistate la frontiera in microbuzul unui cetațean ucrainean Polițiștii de frontiera și lucratorii vamali din cadrul unui punct de frontiera din județul vecinau descoperit in microbuzul unui cetațean ucrainean, care s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania,…

- Un ucrainean este cercetat penal dupa ce a fost prins in vama Petea cu un permis de conducere fals, pe care l-a cumparat cu 800 de euro, informeaza, joi, Inspectoratul Teritorial al Politiei de frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, miercuri seara, in Punctul…

- Cluj-Napoca ramane in topul orașelor cu cele mai scumpe chirii din Romania, iar studenții care nu au prins un loc la camin sunt nevoiți sa plateasca sume uriașe pentru o garsoniera. Ca urmare a faptului ca mulți studenți nu au prins un loc la camine, prețurile chiriilor au explodat din nou la Cluj-Napoca,…

- Inca un ucrainean a fost prins cu permis de conducere fals in Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus. Barbatul de 44 de ani conducea o mașina marca Mercedes și a incercat sa intre in Romania in cursul zilei de joi. Acum are dosar penal pentru fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din Polonia, care a vrut sa intre in Romania pe la punctul de trecere a frontierei Sculeni, s-a ales cu dosar penal si a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a fost descoperit conducand sub influenta drogurilor si avand asupra o cantitate de droguri de…