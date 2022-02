Șofer turc, prins cu 81 kilograme de opiu la Calafat Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, miercuri, arestarea preventiva a unui cetațean turc, acuzat de trafic internațional de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, in tirul pe care barbatul il conducea, polițiștii de frontiera de la Calafat au descoperit 81 kilograme de opiu. Valoarea de piața a drogurilor este de peste 1,5 milioane de euro. Procurorii DIICOT au precizat ca drogurile erau ascunse sub paravantul cabinei tirului condus de cetațeanul turc, de 48 de ani. Soferul transporta mase plastice și circula pe ruta Turcia-Germania. ”La data de 01.02.2022, inculpatul s-a prezentat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

