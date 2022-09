Un șofer oprit in trafic pe DN 12C, in județul Neamț, pentru ca ar fi facut o depașire neregulamentara, a fost accidentat de autospeciala de poliție. Potrivit IPJ Neamț, incidentul a avut loc miercuri seara pe Drumul Național 12 C, in afara localitații Bicaz-Chei. Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca un barbat […] Articolul Șofer tras pe dreapta, accidentat de autospeciala de poliție care tocmai il oprise a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .