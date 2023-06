Șofer surprins în timp ce conducea cu 243 km/h pe autostradă. În mașină se aflau și trei copii Un barbat din județul Buzau a fost prins vineri la volanul unei mașini circuland cu 243 km/h pe sectorul de autostrada A3, in județul Brașov. Potrivit IPJ Brașov, șoferul a fost prins cu aparatul radar de catre polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov intr-o acțiune pe sectorul de autostrada A3, in județul Brașov. Dupa ce […] Articolul Șofer surprins in timp ce conducea cu 243 km/h pe autostrada. In mașina se aflau și trei copii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Un sofer din judetul Buzau a fost prins, vineri, circuland cu viteza de 243 de kilometri pe ora, pe un tronson din autostrada A 3, in judetul Brasov. Barbatul avea in autoturism trei copii si le-a spus politistilor ca a vrut sa le arate acestora ce viteze mari poate atinge masina sa.

