- Un barbat, in varsta de 46 ani, a avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s a produs, in aceasta dimineata, pe DN5A, in apropierea localitatii Hotarele. In eveniment au fost implicate un autocar si un autoturism.Potrivit ISU Giurgiu, la fata locului s au deplasat pompierii…

- Un autoturism a cazut in golful Bahna dupa ce s-a ciocnit cu alta mașina. Accidentul a avut loc miercuri pe DN 6, intre Orșova și Drobeta Turnu Severin, in dreptul intersecției cu Ilovița. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgența doua autospeciale de stingere, dotate cu modul de prim ajutor,…

- Satul Mazanaești din comuna Dragoiești a ramas in noaptea de sambata spre duminica fara curent dupa ce un tanar de 20 de ani din Berchișești a rupt cu mașina un stalp de electricitate. Accidentul s-a petrecut la ora 2.45 noaptea. Din fericire șoferul și fratele sau de 17 ani care se afla pe locul din…

- Accident cumplit in Austria: Tanar șofer roman, strivit in propria mașina dupa ce roata unei autoturism s-a desprins in mers și a zburat pe autostradaO anvelopa s-a desprins cu tot cu janta de pe o mașina, in timpul mersului, și a zburat pe banda opusa, in parbrizul unei mașini conduse de un tanar…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Florești au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Avram Iancu din localitatea Florești. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, precum și un echipaj SMURD de tip Terapie Intensiva Mobila, din cadrul Detașamentului 2…