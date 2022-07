Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Poliție Autostrazi – A1 Deva – Nadlac au depistat in trafic, marți dupa-amiaza, pe autostrada A1, la km 431, calea 2, sensul de mers Lugoj – Deva, in apropierea localitații Margina, un barbat de 46 ani care a condus un autoturism Ferrari cu viteza de 230 km/h,…

- Polițiștii de pe autostrada l-au prins pe șofer, marți, in zona localitatii Margina, de pe Autostrada A1, sensul de mers dinspre Lugoj spre Deva, cu 230 km pe ora, la volanul unui Ferrari, potrivit News.ro . „La data de 26.07.2022, politistii din cadrul Brigazii de Politie Autostrazi – A1 Deva – Nadlac…

- Politistii din cadrul Brigazii de Politie Autostrazi - A1 Deva - Nadlac au depistat in trafic, marti, pe A1, in apropierea localitatii Margina, pe sensul de mers Lugoj - Deva, un barbat de 46 ani care ar fi condus un autoturism cu viteza de 230 km/ora, pe un sector de drum limitat la 130 km/ora. Biroul…

- Un bolid de lux a fost surprins, marti, pe Autostrada A1 Deva - Nadlac, in zona localtatii Margina, judetul Timis, circuland cu 230 de kilometri pe ora, intr-un sector de drum unde viteza maxima admisa este de 130 de kilometri pe ora.

- FOTO: Viteza cu care a fost surprins de radar un bolid de lux pe autostrada A1, intre Lugoj și Deva. Ce a pațit șoferul Un automobil de lux a fost oprit in trafic, pe autostrada A1, in apropierea localitații Margina din județul Timiș. Motivul pentru care autoturismul a fost oprit este acela ca șoferul…

- Politistii din cadrul Brigazii de Politie Autostrazi - A1 Deva - Nadlac au depistat in trafic, marti, pe A1, in apropierea localitatii Margina, pe sensul de mers Lugoj - Deva, un barbat de 46 ani care ar fi condus un autoturism cu viteza de 230 km/ora, pe un sector de drum limitat la 130 km/ora.

- Un bolid de lux a fost surprins, marți, pe Autostrada A1 Deva - Nadlac, in zona localtații Margina, județul Timiș, circuland cu 230 de kilometri pe ora, intr-un sector de drum unde viteza maxima admisa este de 130 de kilometri pe ora, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Poliție Autostrazi – A1 Deva – Nadlac au depistat in trafic, pe autostrada A1 la km 431, pe sensul de mers Lugoj – Deva, in apropierea localitații Margina din județul Timiș, un barbat de 46 ani, conducea un autoturism cu viteza de 230 km/h, in condițiile in care limita…